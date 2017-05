SUL ROSS STUDENTS RECEIVE DEGREES AT 2017 SPRING COMMENCEMENT

A total of 225 students, 149 from the Alpine Campus and 76 from Rio Grande College, were candidates for degrees during 2017 spring commencement exercises at Sul Ross State University.

Ceremonies for Sul Ross-Alpine graduates were held Friday, May 12 in the Pete P. Gallego Center.

Alpine Campus graduates, their degrees and hometowns are listed below. Degree codes are as follows: BA – Bachelor of Arts; BBA – Bachelor of Business Administration; BFA – Bachelor of Fine Arts; BS – Bachelor of Science; MA – Master of Arts; MAg – Master of Agriculture; MBA – Master of Business Administration; MEd – Master of Education; MS – Master of Science; cum laude, 3.5-3.69 grade point average; magna cum laude, 3.7-3.89; summa cum laude, 3.9-4.0.

LOMA LARGA, MONTERREY, MEXICO: Carolina Medina Nava, BS, Natural Resource Management

EAST CARANDELET, IL: Megan C. Ennis, BS, Biology, cum laude

COLUMBIA, MO: Chelsea N. Kraemer, MS, Animal Science

ST. LOUIS, MO: Emily J. Freidline, MA, History

ALBUQUERQUE, NM: Erik Robles, MA, Public Administration; MS, Criminal Justice

OREGON CITY, OR: Haley R. Rayburn, MS, Animal Science

TERREBONNE, OR: Jessica J. Smith, MBA, Business Administration

MAGNA, UT: James D. Eddy, MS, Range and Wildlife Management

ALPINE: Timilehin D. Alake, MEd, General Education; Shawnee D. Brown, BA, General Studies; Jazmin Chavez, BS, Biology; Veronica DeAvila, MEd, Educational Leadership; Michael Gallardo, MA, Liberal Arts; Ruby L. Gonzales, BS, Biology; Guadalupe M. Harris, BA, Administrative Systems and Technology; Joel A. Hernandez, BS, Biology; Susana F. Hernandez, BA, General Studies; Christopher D. Jackson, MS, Range and Wildlife Management; Alexis Melendez, BS, Criminal Justice; Ernesto Garcia Ortega, MS, Range and Wildlife Management; Kosta L. Phillips, BS, Animal Science; Cody S. Richardson, BBA, Business Administration, magna cum laude; Cari L. Skweres, BA, Psychology; Anthony S. Snyder, MS, Animal Science; Jade Spear, BA, General Studies, summa cum laude; Skyler E. Stevens, MS, Range and Wildlife Management; Charles A. Weinacht, MA, Political Science; India R. Welborn, BA, General Studies, cum laude

AMARILLO: Jacob T. Dawson, BA, Communication, cum laude

ANDREWS: Sherri G. Caddell, MEd, Educational Diagnostician; Sarenda D. Sewell, BS, Geology, magna cum laude

ANTHONY: Rachel L. Rivas, BS, Kinesiology, magna cum laude

ARLINGTON: Cole M. Moulder, BS, Kinesiology

AUSTIN: Mark J. Black, BS, Natural Resource Management, magna cum laude; Shelby K. Hilbert, BS, Natural Resource Management; Ryan W. Vaughn, BS, Kinesiology

AZLE: Parker L. Littlejohn, BS, Natural Resource Management

BIG BEND NATIONAL PARK: Bernadette M. Devine, MEd, Reading Specialist

BOERNE: Ervin M. Smith, BBA, Business Administration

BRACKETTVILLE: Tommie A. Parker, MEd, Educational Leadership

CAMERON: Calvon S. Henderson, BS, Computer Science

CIBOLO: Rebecca Perkins, MS, Animal Science

COLEMAN: Grant S. Lawrence, MS, Range and Wildlife Management

COMANCHE: Jesse B. Luker, BS, Natural Resource Management; Waylon Salinas, MEd, Educational Leadership

DALLAS: Atilano Arreola, BS, Criminal Justice

DEL RIO: Cindy T. Cardenas, MEd, Educational Diagnostician; Mary G. Fernandez-Cienega, MS, Criminal Justice; Darlene D. Quintero, MA, English

DENVER CITY: Tina D.H. King, MEd, Counselor Education

DILLEY: Kelli K. DuBose, MEd, Educational Leadership

EDNA: Leighton D. Smith, MS, Animal Science

EL PASO: Nancy A. Almanza, MEd, Educational Leadership; Abigail B. Alonzo, MS, Criminal Justice; Jennifer M. Blacksher, MEd, Counselor Education; David Briones, MS, Criminal Justice; Jacob J. Castaneda, BS, Kinesiology; Reine E. Conrad, BS, Animal Science, cum laude; Lugardo J. Garcia, MS, Criminal Justice; Monica C. Guzman, MEd, Counselor Education; Jessica B. Lubbers, BS, Biology; Scott C. Mann, MS, Criminal Justice; Paulette S. McLaughlin, MEd, Counselor Education; Erica Mendoza, MEd, Educational Diagnostician; Rodolfo A. Montes-Casas, BS, Criminal Justice; Alexa R. Pelletier, BS, Kinesiology; Elizabeth Rendon, MEd, Counselor Education; Noe Robles, MEd, Educational Leadership; Isaura S. Rodriguez, BBA, Business Administration; Daniel Sandoval, BA, Communication; Felixshia N. Stoltz, BS, Kinesiology; Norma E. Torres, MEd, Educational Diagnostician; Marcelino Velazquez, BA, Music; Griselda G. Vidaurri, MEd, Counselor Education; David A. Virden, MEd, General Education; Celina C. Zuniga, BS, Animal Science

FABENS: Guadalupe Roman, BS, Interdisciplinary Studies

FLOWER MOUND: Connor G. Griffith, BS, Kinesiology

FORT DAVIS: Lauren E. Hollis Clark, MS, Biology; Benjamine C. Huffman, MS, Homeland Security; Marc N. Wetzel, MEd, Educational Leadership

FORT HANCOCK: Ysela Ortega, MEd, Counselor Education

FORT STOCKTON: Fernando R. Powers, BFA, Theatre

FORT WORTH: Bisimwa Mitima, BA, History

GARDENDALE: Brandy K. Dugger, MEd, Reading Specialist; Danielle M. Lucero, MBA, Business Administration

GEORGETOWN: Emily J. Luna, BS, Interdisciplinary Studies

GRANGER: Gunner J. Gardner, BA, Social Science

HALLETTSVILLE: Jon T. Lamson, MEd, Educational Leadership

HELOTES: Gina C. Jurado, MEd, Educational Diagnostician

HORIZON CITY: Michael J. Lewis, MS, Health and Human Performance

HOUSTON: Magaly E. De Leon, BA, Communication; Hasan I. Lipscomb, BS, Kinesiology

HUNGERFORD: Alexander D. Durgan, BBA, Business Administration

IRAAN: Creed R. Cade, BS, Natural Resource Management

KATY: Alec D. Ritzell, BS, Natural Resource Management, summa cum laude

KERRVILLE: Carissa M. Adair, BBA, Business Administration

KINGWOOD: Kristopher B. Farmer, MS, Geology

LAMESA: Autumn A. Copley, MS, Criminal Justice; Shelby L. Doederlein, BS, Kinesiology

LONGVIEW: Lindsay B. Still, MEd, Educational Diagnostician

LUBBOCK: Ryan M. Garibay, BS, Animal Science; Trenton C. Peacock, BBA, Business Administration; Darin S. Richards, MBA, Business Administration

MARATHON: Russell W. Johnson, BS, Criminal Justice

MIDLAND: Mara C. Bland, BS, Interdisciplinary Studies, summa cum laude; Jacob P. Bradford, MS, Health and Human Performance; Ciara M. Brodie, MS, Biology; Alondra Carrasco, BS, Criminal Justice; Mackenzie L. Ford, BS, Interdisciplinary Studies; Chelsey C. Gorter, BS, Biology; Alexandria T. Guerra, BS, Kinesiology; Brian N. Lones, BS, Geology; Miranda S. Nhoy, BS, Biology, cum laude; Leslie Quinones, BS, Biology; Joni M. Stroope, BS, Interdisciplinary Studies, cum laude

MONAHANS: Samantha I. Santillan, BS, Animal Science

ODESSA: Sarah R. Cecil, MEd, Educational Diagnostician; Garrett H. Cunningham, BS, Natural Resource Management; Viviana Rivera, BS, Interdisciplinary Studies

OZONA: Ashlee M. Worley Allen, MEd, Counselor Education

PALESTINE: Ashley M. Taylor, MEd, Educational Diagnostician

PARADISE: Bonnie M. DuBose, BA, General Studies

PECOS: Sammy A. Soliz, MEd, Educational Leadership

PINEHURST: David A. Gonzalez, BBA, Business Administration

POST: Jerry F. Pyles, MEd, Educational Leadership

PRESIDIO: Erika Amador Aguilar, BS, Mathematics; Benjamin Q. Benavidez, BS, Natural Resource Management; Clariza Pina, MA, Public Administration; MS, Homeland Security; Coriza Pina, BS, Interdisciplinary Studies

RIO GRANDE CITY: Clarissa Lara, BS, Kinesiology

ROSHARON: Samantha M. Kauk, BS, Natural Resource Management and Animal Science

SABINAL: Laura T. Rodriguez, MEd, Educational Diagnostician

SAN ANGELO: Suzanne Rose, MEd, Educational Diagnostician; Donna M. Seals, MEd, Reading Specialist

SAN ANTONIO: Jacob A. Dishron, BBA, Business Administration; Courtney F. Lopez, BS, Biology; Guadalupe Mayorga, Jr., MBA, Business Administration; Damien R. Rhodriquez, BBA, Business Administration; Shannon N. Villanueva, BS, Kinesiology, magna cum laude

SAN BENITO: Arturo A. Coronado, BBA, Business Administration

SAN MARCOS: Shiela E. Parker, MEd, Educational Leadership

SANDERSON: Clarissa R. Stolte, MEd, Counselor Education

SOCORRO: Victor J. Chong, MEd, General Education

STEPHENVILLE: Cody B. Cranford, BS, Natural Resource Management

TORNILLO: Jasmin Quinonez, BS, Criminal Justice

UNIVERSAL CITY: Erica N. Holguin, BS, Kinesiology

UVALDE: Jose M. Chavarria, MS, Homeland Security

VAN: David P. Rumbelow, MS, Range and Wildlife Management; Maggie L. Rumbelow, BS, Biology

WEATHERFORD: Kaycee L. Venekamp, MEd, Educational Leadership

