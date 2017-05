SUL ROSS STUDENTS NAMED TO 2017 SPRING SEMESTER DEAN’S LIST

A total of 275 Sul Ross State University-Alpine Campus students were named to the 2017 Spring Semester Dean’s List. The list recognizes students who maintain a grade point average of 3.3 or higher on a 4.0 scale.

Undergraduate students enrolled for 12 or more semester credit hours are eligible for the Dean’s List.

Graduate hours are not included in the computations.

Dean’s List students are listed by their hometowns.

LOMA LARGA, MONTERREY, MEXICO: Carolina Medina Nava

OAKLEY, CA: Hailey Pace

SAN DIEGO, CA: Ryan Ray

WOODLAKE, CA: Breann Sturges

GRAND JUNCTION, CO: Melissa Murphy

NEWNAN, GA: Noah Fields

FULTON, IL: Alexander Gillis

BALTIMORE, MD: Margaret Shirley

BARRE, MA: Zachary Thomas

HOBBS, NM: Chelby Hinds

RIVERTON, WY: Xavier Webb

ALPINE: Neela Ahmed, Ann Alvidrez, Vince Apodaca, Samantha Banegas, Isaiah Barragan, Charles Barrett, Benjamin Benavidez, Bayli Bowles, Christopher Bullington, Anthony Carrasco, Georgina Carrasco, Santiago Castillo, Joey Chavez, Kayleigh Coleman, Crystal Conwell, James Cook, Michaela Cross, Gabrielle Fellows, Sonny Galindo, Rebecca Garcia, David Garcia Altamirano, Jeanette Gomez, Madelaine Gorman, Damian Graham, Terri Graham, Kali Hambach, Alfredo Hernandez Baeza, Oscar Jiminez, Austin Kibler, Fernando Lopez, Jaycie Lubbers, Adrian Maldonado, Steven Maldonado, Kimberly Melendez, Megan Miller, Destany Munoz, Amy Nava, Amy Oxenham, Linda Padilla Cruz, Felina Ramos Michelle Ramos, Rebecca Ramos, Sherin Remzi, Cody Richardson, Nicholette Riojas, Luciana Rios, Christy Sanchez, Cristine Sanchez,

Morgan Seiler, Chani Spear, Anna Staff, Samantha Torres, Terah Vargas, India Welborn, Anastasia Welch, Briana Wilde

AMARILLO: Jacob Dawson

ANSON: Robert Rasor

ARLINGTON: Elizabeth Livingston

AUSTIN: Joseph Bennett, Mark Black, Megan Donovan, Anthony Herrera, Allison Hille, Carlos Medina Tellezgiron, Clayton Schmidt, Amanda Starkes

BAIRD: Tyler Porter

BARSTOW: Gabriela Arenivas

BATESVILLE: Nyria Sanchez

BEEVILLE: Margaret Downing

BOERNE: Ian Schellhorn

BRADY: Gabrielle Rule

BROWNWOOD: Shelby Blincoe

BROWNSVILLE: Alyssa Longoria

BRYAN: McKenna Maurer

BURKBURNET: Kaylee Plowman

BURNET: Joseph Parker

CANUTILLO: Brianna Ibarra, Robert Rodriguez

CEDAR PARK: Rachel Hamilton

CHEROKEE: Emily Scaggs

CIBOLO: Zackery Dancy

CISCO: Logan Kinder

CRANE: Shelby Smith

DALE: Erin Bittner

DALLAS: Atilano Arreola, Cassandra Cruz Duran

DANBURY: Richard Trevino

DEL RIO: Mabel Garcia, Ismael Hernandez

DICKINSON: Edgar Hinojosa

DUBLIN: Carey Belew, Carley Belew

EAGLE PASS: Roque Barrientos, Rene Cedillo

EL PASO: Maria Alatorre, Stefani Bobadilla, Jonas Bruker, Maria Espinoza, Adrian Estrada, Anissa Garcia, Angela Grajeda, Xavier Greenhoward, Jesus H. Guerrero, Jesus R. Guerrero, Dominique Lopez, Jennifer Luna, Isabella Mooney, Michael Munden, Diana Olivas, Alejandra Pasillas, Taylor Rios, Taylor Robertson, Ashlie Rojas, Steven Savedra, Amber Strach, Joseph T’Alai, Shawn Templin, Isaac Tovar, Nicolas Westerlink

FABENS: Rebecca Flores Solis, Guadalupe Roman

FLOWER MOUND: Everett Lancaster

FORT DAVIS: Hannah Flores, Westin Huffman, Max Lannom, Jason Roman

FORT HANCOCK: Albino Gomez

FORT STOCKTON: Lillie Deanda, Michael Garrison

FORT WORTH: Bisimwa Mitima

GAIL: Taylor Gass

GALVESTON: Rebekah Kingdom

GARDEN CITY: Eric Andrade

GEORGETOWN: Andrea Bode, Byron King, Emily Luna, Aubrey Simon

GEORGE WEST: Jarrod Richter

GRANGER: Gunner Gardner

GRAPEVINE: Russell Moller

HARPER: Destinee Love

HAWLEY: Courtney Dillard

HORIZON CITY: Asia Saucedo

HOUSTON: Magaly De Leon

HUNGERFORD: Alexander Durgan

IOLA: Dyanna Fennell

IRAAN: Creed Cade

JUNCTION: Kalea Simon

KATY: Alec Ritzell

KELLER: Luke Schochler

KERRVILLE: Carissa Adair

KILLEEN: Cedric Carlisle, Xylina Carlisle, Hannah Zly

LAMESA: Darrian Doederlein, Olivia Enriquez, John Turner

LA VERNIA: Richard Snyder

LEAGUE CITY: Evan Roe

LEVELLAND: Mia Ochoa

LIVE OAK: Gabriela Raimondi

LUBBOCK: Ryan Almager, Katy Boren, Avery Gregory, Lindsey Hearn, Orion Lopez, Ashley Preston, Christopher York

MARFA: Marissa Garcia

MCCAMEY: Victor Mendoza

MCKINNEY: Marcus Haskin

MESQUITE:Eric Flores

MERTZON: Jimmy Abner

MIDLAND: Sarah Adams, Kacey Barton, Mara Bland, Alondra Carrasco, Dominic Carrillo, John Faught, Mackenzie Ford, Mariah Gaston, Chelsey Gorter, Rebecca Graham, Alexandria Guerra, Joni Stroope, Misti Teinert, Brittany Thompson

MONTALBA: Stephen Slater

NEW BRAUNFELS: Natalie Davis

NEEDVILLE: Cody Kalinowski

NOLANVILLE: Christian Cameron

ODESSA: Garrett Cunningham, Viviana Rivera, Cassandra Sandoval, Mckenna Thomas, Keeli Vaughn

PARADISE: Bonnie DuBose

PEARSALL: Justin Mondrik

PECOS: Juan Samaguey

PINEHURST: David Gonzalez

POST: Rebecca Taylor

PRESIDIO: Erika Amador Aguilar, Miriam Aguirre, Jonathan Carrasco, Miriam Esparza, Molly Ferguson, Cindy Garcia, Omar Guerrero, Guadalupe Licon, Hector Martinez, Anai Moreno, Kathia Pando, Sergio Ramos, Victoria Sanchez, Danielle Spencer

QUEMADO: William Perez

RALLS: Caleb Thomasson

RIO GRANDE CITY: Lucia Garcia, Andrew Lopez

ROUND ROCK: Kelly Swenson, John Smithey

RUNAWAY BAY: Andylyn Heckart

SABINAL: Karlee Hubble

SAN ANGELO: Emily Campos

SAN ANTONIO: Santa De La Cerda, Miranda Gilbert, Carolina Herrera, Alexander Hernandez, Katherine Mancha, Marion Marcott, Damien Rhodriquez, David Soules, Gloria Villanueva, Shannon Villanueva

SAN BENITO: Arturo Coronado

SAN ELIZARIO: Bianca Moreno, Arlene Soliz

SAN MARCOS: Lance Goarin

SANDERSON: Valentine Shindel

SWEETWATER: Dakota Tyson

TILDEN: Connor Dawson

TOMBALL: Kenya Miles

TORNILLO: Melissa Posada, Jasmin Quinonez

UVALDE: Fredrick Lindsey

VALENTINE: Gabriela Tarango

VAN HORN: Fabian Baeza, Brandon Carrillo, Brandon Natera

VINTON: Janelle Galvan

WACO: Caleb Diller

WEATHERFORD: Kelsey Henderson, Carli Pisano

WESLACO: Paul Rodriguez

WICHITA FALLS: Dawson Plowman

WIMBERLEY: Walter Flocke

WINK: Lexie Romine

