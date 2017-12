SUL ROSS STUDENTS NAMED TO FALL 2017 DEAN’S LIST

A total of 301 Sul Ross State University-Alpine Campus students were named to the 2017 Fall Semester Dean’s List. The list recognizes students who maintain a grade point average of 3.3 or higher on a 4.0 scale.

Undergraduate students enrolled for 12 or more semester credit hours are eligible for the Dean’s List.

Graduate hours are not included in the computations.

Dean’s List students are listed by their hometowns.

MOOSE JAW, SASKATCHEWAN, CANADA: Milo Laycraft

ARTESIA, CA: Amber Binford

JURUPA VALLEY, CA: Milan Barnes

OAKLEY, CA: Hailey Pace

BALTIMORE, MD: Margaret Shirley

BARRE, MA: Zachary Thomas

HOBBS, NM: Chelby Hinds

HOPE, NM: Preston McKee

MILWAUKEE, WI: Jordan Lewandowski

ALPINE: Ann Alvidrez, Vince Apodaca, Samantha Banegas, Joanna Barnett, Charles Barrett, Jr., Aaron Bennack, Brandt Buchanan, Matthew Cameron, Georgina Carrasco, Amanda Carrillo, Santiago Castillo, Iris Chavez, Joey Chavez, Kayleigh Coleman, Crystal Conwell, James Cook II, Christian Diaz Sosa, Kayla Duff, David Garcia Alta, Rebecca Garcia, Hyacinth Golden, Jeanette Gomez, Gabrielle Gordon, Madelaine Gorman, Terri Graham, Kali Hambach, Alfredo Hernandez, Anna Holmes, Ian Hoyt, Oscar Jimenez, Sarah Kearney, Nattalie Keyes, Adrian Maldonado, Benjamin Martinez, Kimberly Melendez, Megan Miller, Angelina Miranda, Marc Miranda, Melissa Morales, Velma Muniz, Amy Nava, Linda Padilla-Cruz, Jovita Quiroz-Minjares, Felina Ramos, Michelle Ramos, Derek Rasor, Luciana Rios, Ernesto Rivera, Jr., Justin Rodriguez, Christy Sanchez, Cristine Sanchez, Tracey Sheldon, Chani Spear, Brenan Stringer, Makenzie Thomas, Samantha Torres, John Turner, Sydney Turner, Terah Vargas, Bailey Walker, Anastasia Welch,

AMARILLO: Jabri Dixon

ANDREWS: Jose Luna

ANSON: Robert Rasor

AUSTIN: Megan Donovan, Ryan Robinson, Amanda Starkes, Carlos Medina Tellezgir, Clayton Schmidt

BAYTOWN: Hope Flint

BEEVILLE: Margaret Downing

BIG SPRING: Kiowa Lesser

BLANCO: Benjamin Pruitt III, Trenton Pruitt

BOERNE: Katherine Haile, Ian Schellhorn

BRADY: Gabrielle Rule, Kendra Walls

BROWNSVILLE: Alyssa Longoria

BRYAN: McKenna Mauer

BURKBURNET: Kaylee Plowman

BURNET: Joseph Parker

CHEROKEE: Emily Skaggs

CISCO: Logan Kinder

CLUTE: Kyla Klehm

CONROE: Erica Dunn, Justin Smitherman, Erica Solomon-Powell

CORPUS CHRISTI: Mijail Rojas

CRANE: Jacob Brents, Meagan King

DALE: Erin Bittner

DALLAS: Cassandra Cruz Duran, Jacques Wisner

DE BERRY: Jarrod Richter

DEL RIO: Mabel Garcia, Ismael Hernandez, Jaime Leija, Bella Martinez, Victoria Rios

DELL CITY: Natalie Guillen

DICKINSON: Edgar Hinojosa

DUBLIN: Carey Belew, Carley Belew

EAGLE PASS: Rene Cedillo, Marcos Venegas

EL PASO: Maria Alatorre, Jose Angeles, Jr., Britney Berumen, Jessye Boutwell, Belen Bray, Jonas Bruker, Tyler Droke, Damian Espinoza, Maria Espinoza, Alexa Gallardo, Anissa Garcia, Jacquelin Garibay, Angela Grajeda, Jesus H. Guerrero, Jesus R. Guerrero, Halie Guillen, Alyssa Lanahan, Amanda Lawrence, Guillermo Loera, Dominique Lopez, Jennifer Luna, Ashley Minjarez, Isabella Mooney, Michael Munden, Alexis Ramirez, Victoria Romo, Steven Savedra, Amber Strach, Ashley Tandy, Shawn Templin, Sarah Torres, Isaac Tovar, Edwin Urias, Anahi Uribarri, Arely Villalobos, Nicholas Westerlink

ENOCHS: Christopher Burrell

FABENS: Daissy Lara

FARWELL: Jace Perkins

FLORESVILLE: Callie Czaja, Kyle Ferguson

FLOWER MOUND: Everett Lancaster, Mason Tidmore

FORSAN: Mikel Vedder, Robert Vedder

FORT DAVIS: Hannah Flores, Westin Huffman, Kyle Kerley

FORT HANCOCK: Albino Gomez,

FORT STOCKTON: Stephanie Elmore, Clark Lacy, Destany Munoz, Ashley Pillado, Viana Porras,

FRIONA: Mason Fleming

GAIL: Taylor Gass

GARDEN CITY: Eric Andrade

GATESVILLE: Adam Mundkowsky

GEORGETOWN: Andrea Bode, Aubrey Simon, Jay Simon II

GILLETT: Tatum Lynch

GRUVER: Hunter Hopkins

HAMILTON: Ashley Weatherford

HARLINGEN: Jennifer Flores

HORIZON CITY: Isabella Ruiz

HOUSTON: James Davis, Cierra-Brittney Grier-Keener, Kendall Hughs, Angalyn Latin, Tyler Phillips, Stephen Walker

IMPERIAL: Jonathan Romero

KATY: Malyssa Reed

KELLER: Luke Schochler

KILLEEN: Hannah Zly

LAMESA: Darrian Doederlein, Olivia Enriquez

LAREDO: Mariajose Cervantes

LEAKEY: Jeremiah Boatright

LEVELLAND: Jacob Ochoa

LIBERTY HILL: Mayben Alexander

LITTLEFIELD: Jett Harley

LIVE OAK: Lindsey Hall-Schwegman

LONGVIEW: Zulia Barrios

LUBBOCK: Ryan Almager, Christopher Browning, Samantha Cardenas, Orion Lopez

MARATHON: Vaughn Williams

MARFA: Vashti Armendariz, Caitlin Clifton, Marissa Garcia, Amy Hernandez, Dillon Orr, Hector Pereira, Anthony Quintana

MERTZON: Jimmy Abner

MESQUITE: Eric Flores

MICO: Tayla Juarez

MIDLAND: Sarah Adams, Kacey Barton, Dominic Carrillo, Andrea Delacruz, Timothy Dzida, Mariah Gaston, Callie Jones, Marli Martin, Hannah Sirgo, Brittany Thompson, Brandee Williams

MIDLOTHIAN: Kellem Bolton

MONAHANS: Seth Hogan, Mark Montez, Neeko Sullivan-Arredondo, Makayla Yantis

MONTALBA: Stephen Slater

MOUNT PLEASANT: Jessica Stanley

NATALIA: Miranda Bryant

NORTH ZULCH: Kiera Cosby, Kyela Cosby

NEW BRAUNFELS: Natalie Davis, Myranda Rodriguez

ODESSA: Emilio Benavente, Alesi Hernandez, Cassandra Sandoval

PEARSALL: Justin Mondrik

PECOS: Autumn McFadden

PFLUGERVILLE: Renae Bowie, Athena Gundy

PLANO: Lindsey Griffin

POST: Rebecca Taylor

PRESIDIO: Miriam Aguirre, Alfonso Anaya, Alma Baeza, Jonathan Carrasco, Molly Ferguson, Esequiel Hernandez, Guadalupe Licon, Hector Martinez, Anai Moreno, Gerardo Sanchez, Jocelyne Martinez Torres, Anai Moreno, Kathia Pando, Ana Quezada, Javier Ramos, Carlos Ruiz, Jr., Victoria Sanchez

RALLS: Caleb Thomasson

RIO HONDO: Alan-Michael Alfaro

ROUND ROCK: Kelly Swenson, Pamela Wright

SAN ANGELO: Emily Campos, Pierce Parmer

SAN ANTONIO: Alejandro Andrade, Amanda Barrera, Chancelor Ginithan, Alexander X. Hernandez, Katherine Mancha, Madelyn Perez, Ronald Price, Robert Toedt, Gloria Villanueva, Valerie Williams

SAN ELIZARIO: Bianca Moreno

SAN MARCOS: Lance Goarin

SPRINGTOWN: Ashton Weaver

SWEETWATER: Stephen Shipp, Dakoata Tyson

TOMBALL: Kenya Miles

UVALDE: Fredrick Lindsey, Alexis Ruiz

WEATHERFORD: Kelsey Henderson

WESLACO: Paul Rodriguez

WEST COLUMBIA: Justin Hussey

WICHITA FALLS: Dawson Plowman

WIMBERLEY: Walter Flocke

VALENTINE: Gabriela Tarango

VAN HORN: Adriana Alvarado, Fabian Baeza, Brandon Carrillo, Natalie Hernandez, Brandon Natera, Briana Sanchez, Diff Torres, Luis Urias

